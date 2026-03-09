Gelandang Persib Thom Haye Tak Masuk Daftar 'Garuda Calling' Pertama John Herdman

jpnn.com, JAKARTA - Gelandang Persib Bandung Thom Haye dipastikan absen dari daftar 41 nama skuad sementara Timnas Indonesia untuk ajang FIFA Series 2026.

Absennya pemain berusia 31 tahun ini bukan disebabkan oleh penurunan performa maupun cedera, melainkan akibat sanksi larangan bermain dari FIFA.

Sanksi tersebut merupakan buntut dari insiden pada laga terakhir putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak di Arab Saudi, Oktober tahun lalu.

Kala itu, Haye dinilai berperilaku tidak sportif terhadap ofisial pertandingan, yang berujung pada hukuman larangan bertanding dalam empat laga internasional di bawah kalender FIFA serta denda sebesar 5.000 CHF (sekitar Rp103 juta).

Selain Haye, pemain yang mendapatkan sanksi yang sama adalah Shayne Pattynama, yang kini bermain untuk Persija Jakarta.

Pada laga ini, keduanya mendapatkan kartu merah setelah laga karena melakukan protes keras kepada wasit. Di momen ini, manajer timnas Sumardji juga mendapatkan kartu merah.

Absennya Haye merupakan kehilangan besar timnas Indonesia, yang kini dilatih pelatih baru Herdman.

Haye merupakan nyawa di lini tengah Garuda, dengan dia sudah 17 kali tampil sejak debutnya pada Maret 2024 kontra Vietnam. Adapun, dari 17 laga itu, pemain 31 tahun itu mengemas dua gol dan dua assist.