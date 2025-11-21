Gelar ADLGA 2025, ASKOMPSI Berikan Piagam Penghargaan Kepada 15 Sekda, Berikut Daftar Namanya

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) menggelar acara ADLGA (ASKOMPSI Digital Leadership Goverment Award) pada tahun 2025.

Kegiatan kali keempat ini yang merupakan ajang pemilihan para Sekretaris Daerah tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia yang mempunyai mindset digital personal yang baik, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri RI melalui Direktorat Bina Pembangunan Daerah dan Inixindo Jogja.

Pengumuman sekaligus penyerahan piagam penghargaan dari Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Bangda Restuardy Daud didampingi Ketua ASKOMPSI Muhammad Faisal berlangsung di Ballroom Hotel Grand Mercure Mirama Surabaya, Kamis (20/11/2025).

“Alhamdulillah tahun ini kami kembali berhasil memilih 15 Provokator Digital di Pemda, yang semoga bisa mempercepat proses transformasi digitalisasi di daerahnya masing-masing. Setelah selama tiga tahun sudah ada 27 provokator lainnya,” ujar Faisal setelah acara seremoni berlangsung.

Adapun para pemenang ADLGA 2025 adalah sebagai berikut, untuk kategori Sekda Provinsi adalah :

1. Dra. Sri Wahyuni, M.PP - Sekda Kaltim.

2. Adhy Karyono, A.KS, M.AP - Sekda Jawa Timur.

3. Arry Yuswandi, S.KM, M.KM - Sekda Sumatera Barat.