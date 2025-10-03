Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gelar Aksi Damai, SOKSI Ali Wongso Tolak SK Kemenkum, Tegaskan Legalitas Organisasi

Jumat, 03 Oktober 2025 – 18:38 WIB
Gelar Aksi Damai, SOKSI Ali Wongso Tolak SK Kemenkum, Tegaskan Legalitas Organisasi - JPNN.COM
Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ir. Ali Wongso Sinaga menyatakan sikap tegas menolak terbitnya SK Perubahan SOKSI yang dinilai tidak sesuai mekanisme hukum dan diduga ada kongkanglingkong politik. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) kubu Ali Wongso Sinaga menolak SK Kemenkum terkait perubahan kepengurusan organisasi. Penyebabnya, SK tersebut dinilai tidak sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Ali Wongso menilai SK yang diterbitkan berdasarkan pengajuan M. Misbakhun dan jajaran yang mengatasnamakan “Perkumpulan Depinas SOKSI” tidak sah, sebab organisasi itu dianggap berbeda dari DEPINAS SOKSI yang telah memiliki legalitas sejak 2020.

“Ini bentuk pembegalan organisasi. Seharusnya mereka hanya mengubah SK organisasinya sendiri, bukan malah membegal SK Kumham SOKSI milik kami. Perubahan SK SOKSI ini jelas melanggar aturan hukum yang berlaku,” kata Ali Wongso di Jakarta, Selasa (2/10/2025).

Baca Juga:

Dalam aksinya di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM, SOKSI menyampaikan empat tuntutan.

Pertama, mendesak pencopotan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum Widodo Ekatjahjana yang dinilai bertanggung jawab atas penerbitan SK yang dianggap cacat hukum.

Kedua, meminta Mabes Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan jabatan.

Baca Juga:

Ketiga, menuntut pencabutan SK Nomor AHU-0001556.AH.01.08 Tahun 2025 yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta sejumlah peraturan menteri terkait.

Keempat, meminta pemerintah mengembalikan hak berorganisasi SOKSI di bawah kepemimpinan Ali Wongso.

SOKSI kubu Ali Wongso Sinaga menolak Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum (Kemenkum) terkait perubahan kepengurusan organisasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SOKSI  SK Kumham  SOKSI Ali Wongso  SOKSI Ali Wongso Tolak SK Kumham 
BERITA SOKSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp