Gelar Aksi Sosial, Pertamina Energy Terminal Tingkatkan Ketangguhan Warga Bintan

jpnn.com, BINTAN - PT Pertamina Energy Terminal (PET) melalui Integrated Terminal (IT) Tanjung Uban melaksanakan dua program sosial dan edukasi keselamatan pada awal November 2025.

Kegiatan tersebut meliputi Program BerSEAdekah bagi warga prasejahtera dan Pelatihan Bahaya Api & Penanggulangan Kebakaran untuk masyarakat Bintan Utara.

Program BerSEAdekah merupakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), di mana PET selaku anak usaha dari PT Pertamina International Shipping (PIS) merujuk pada payung kegiatan TJSL yang bertajuk “BerSEAnergi untuk Laut” dengan salah satu programnya, yakni “BerSEAdekah”.

Program ini merupakan pemberian santunan kepada 53 warga, terdiri dari anak-anak yatim dan piatu, masyarakat kurang mampu, serta warga Lobam Mas, Desa Teluksasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam.

Sebelumnya, PET juga menggelar kegiatan Pelatihan Bahaya Api dan Penanggulangan Kebakaran di Fire Training Ground IT Tanjung Uban.

Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan masyarakat dari empat kelurahan (Tanjung Uban Kota, Tanjung Uban Selatan, Tanjung Uban Timur, dan Tanjung Utara) serta satu desa (Lancang Kuning), dengan masing-masing lima peserta.

Pelatihan diberikan oleh Tim HSSE IT Tanjung Uban, meliputi pemahaman sumber bahaya kebakaran (fire triangle), pengenalan dan penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), praktek langsung pemadaman api, serta demonstrasi pemadaman api skala besar.

Rangkaian kegiatan BerSEAdekah dan Pelatihan Bahaya Api ini mencerminkan komitmen PET dalam mendukung kesejahteraan, keselamatan, serta ketangguhan masyarakat di sekitar wilayah operasi.