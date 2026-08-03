Gelar Anugerah Hijau 2026, AMDATARA Dorong Keberlanjutan Lingkungan di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Perkumpulan Pengusaha Air Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA) menggelar Anugerah Hijau AMDATARA 2026 untuk mengapresiasi tiga inovator lokal yang berkontribusi nyata dalam pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Ajang ini menjadi komitmen AMDATARA dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Penghargaan diberikan kepada individu, komunitas, akademisi, dan institusi yang konsisten menjaga ekosistem serta menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Di tengah meningkatnya urgensi perubahan iklim dan kebutuhan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, AMDATARA meyakini bahwa berbagai solusi inovatif di tingkat lokal perlu mendapatkan apresiasi sekaligus ruang untuk diperkenalkan kepada masyarakat luas.

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Pada anugerah AMDATARA 2026, terdapat tiga pemenang utama dalam tiga kategori berbeda. Ketiga kategori tersebut yakni, kategori inovasi Penggerak Bank Sampah Berbasis Masyarakat diraih oleh Bank Sampah BERSERI Wonogiri, kemudian kategori Inovasi Pelestari Ekosistem Mangrove diraih oleh Yayasan Inspirasi Keluarga KeSEMaT (IKAMAT) Semarang serta Kategori Inovasi Generasi Muda Pemberdayaan Masyarakat diraih KSP “Principium” Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Ketua Umum AMDATARA, Karyanto Wibowo, berharap penghargaan ini mampu memicu replikasi praktik baik di wilayah lain. Keberlanjutan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi kuat antara masyarakat, akademisi, pemerintah, dan dunia usaha.

“Melalui penghargaan ini, kami ingin mengangkat kisah-kisah inspiratif yang membuktikan bahwa inovasi dan kolaborasi dapat menghadirkan dampak nyata bagi keberlanjutan Indonesia,” ujarnya.

Menurut Karyanto, berbagai inisiatif yang lahir dari masyarakat, akademisi, dan organisasi lokal memiliki peran penting dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Indonesia memiliki banyak pelopor lingkungan yang bekerja tanpa pamrih di berbagai daerah. Mereka tidak hanya menyelesaikan permasalahan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran, menciptakan nilai ekonomi, dan memperkuat ketahanan masyarakat.