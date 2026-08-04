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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gelar Apel Akbar di Sukabumi, GCP Soroti Isu Kepentingan Asing

Selasa, 04 Agustus 2026 – 16:21 WIB
Gelar Apel Akbar di Sukabumi, GCP Soroti Isu Kepentingan Asing - JPNN.COM
Gerakan Cinta Prabowo menggelar Apel Akbar di Sukabumi untuk konsolidasi relawan dan menyoroti isu kepentingan asing. Foto: GCP

jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Cinta Prabowo (GCP) akan menggelar 'Apel Akbar Sukarelawan' di Sukabumi, Jawa Barat, pada 9 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut disebut sebagai agenda konsolidasi organisasi untuk memperkuat dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Rencana penyelenggaraan Apel Akbar diumumkan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Cinta Prabowo di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Panitia memperkirakan sekitar 10.000 relawan dari berbagai daerah akan menghadiri kegiatan tersebut.

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Ketua Umum GCP H. Kurniawan, mengatakan apel akbar menjadi momentum untuk memperkuat soliditas sukarelawan sekaligus menegaskan komitmen dalam mendukung persatuan nasional dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Kurniawan, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, mulai dari kelapa sawit, batu bara, nikel, minyak bumi, hingga berbagai komoditas strategis lainnya.

Dia menilai kekayaan tersebut harus dikelola untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

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Dia juga menyatakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sedang berupaya memperkuat kedaulatan nasional, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam agar lebih berpihak pada kepentingan bangsa.

"Kami sebagai relawan akan berada di garda terdepan dalam mendukung Presiden Prabowo menjaga kedaulatan NKRI dan memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas," ujar H. Kurniawan.

Gerakan Cinta Prabowo (GCP) akan menggelar Apel Akbar Relawan di Sukabumi pada 9 Agustus 2026.

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TAGS   GCP  Apel Akbar  kepentingan asing  Gerakan Cinta Prabowo 
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