Gelar Bakti Sosial di Semarang, Wakapolri Beri Bantuan & Semangati Anak-Anak

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 21:14 WIB
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menghadiri kegiatan bakti sosial dan kesehatan yang diadakan Alumni Akabri 1990 Batalyon Dhira Brata di Mapolsek Genuk, Semarang, pada Sabtu (23/8). Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menghadiri kegiatan bakti sosial dan kesehatan di Mapolsek Genuk, Semarang.

Dalam kegiatan itu, Dedi tak hanya memberi bantuan tapi juga memberikan semangat untuk anak-anak.

Acara bakti sosial itu digelar oleh Alumni Akabri 1990 Batalyon Dhira Brata, pada Sabtu (23/8/2025).

Dalam acara tersebut, Dedi berinteraksi langsung dengan anak-anak yang mengikuti lomba mewarnai.

"Wah, warnanya bagus-bagus sekali. Ini gambar apa, sayang?" tanya Dedi kepada salah satu peserta.

"Gambar ibu polisi." kata anak tersebut.

Wakapolri terlihat sangat menikmati momen kebersamaan ini, menyempatkan diri berinteraksi, menyemangati, dan berfoto bersama anak-anak, seakan tidak ada jarak di antara mereka.

Acara bakti sosial ini mengusung tema 35 Tahun Mengabdi untuk Negeri.

