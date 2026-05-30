Gelar Bimtek, PDIP Mengenalkan Lagu Bung Karno Bapak Marhaenisme ke Kader

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - DPP PDI Perjuangan mengenalkan lagu Bung Karno Bapak Marhaenisme saat acara Pembekalan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD fraksi partai berkelir merah itu Tingkat I dan II se-Indonesia masa bakti 2024-2029 di Jakarta, Sabtu (30/5).

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut pemutaran kembali lagu ini untuk membangkitkan kembali semangat ideologi marhaenisme di setiap kader.

"Lagu ini pengingat bagi kami semua, terutama para wakil rakyat yang baru dilantik, bahwa esensi perjuangan PDI Perjuangan itu memihak dan berjuang demi kepentingan rakyat kecil atau kaum marhaen," kata Djarot saat acara, Sabtu (30/5).

Eks Wali Kota Blitar itu melanjutkan lagu Bung Karno Bapak Marhaenisme ke depan wajib diputar dalam setiap protokol kepartaian.

"Dalam setiap acara dengan protokol kepartaian, lagu Bung Karno Bapak Marhaenisme wajib kita nyanyikan," kata Djarot.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sendiri kerap menekankan secara tegas ke seluruh kader kewajiban utama anggota partai untuk turun ke bawah atau turba.

Megawati selalu mengingatkan bahwa senjata paling hebat bagi seorang pemimpin yang diusung oleh PDIP ialah kedekatan yang tulus dan kerja nyata di tengah rakyat.

Adapun, acara Pembekalan dan Bimtek Anggota DPRD Fraksi PDIP Tingkat I dan II se-Indonesia itu dipimpin oleh Djarot.