Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Hikmah Ramadan

Gelar Buka Puasa Buka Puasa di Hotel, GSI Memuliakan Pemulung

Jumat, 27 Februari 2026 – 20:15 WIB
Gelar Buka Puasa Buka Puasa di Hotel, GSI Memuliakan Pemulung - JPNN.COM
Gerakan Srikandi Indonesia (GSI) menggelar kegiatan buka puasa bersama para pemulung dan anak yatim piatu di Hotel Heritage (Grand Cempaka), Jumat (26/2/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Srikandi Indonesia (GSI) menggelar kegiatan buka puasa bersama para pemulung dan anak yatim piatu di Hotel Heritage (Grand Cempaka), Jumat (26/2).

Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian sosial sekaligus penegasan nilai kesetaraan martabat manusia di bulan suci Ramadan.

Acara berlangsung hangat dan penuh kebersamaan. Sejumlah tokoh perempuan Indonesia, para pendiri serta pengurus Gerakan Srikandi Indonesia hadir bersama puluhan pemulung yang sehari-hari bekerja di ruang-ruang kota. Kegiatan tersebut juga menggandeng Dompet Dhuafa.

Baca Juga:

Ketua Umum GSI Dewie Yasin Limpo menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda buka puasa, melainkan pernyataan sikap moral organisasi dalam memandang rakyat kecil.

“Di mata GSI, pemulung bukan warga kelas bawah. Mereka adalah pekerja keras dan subjek perjuangan yang berhak diperlakukan setara dan bermartabat,” ujar Dewie dalam sambutannya.

Menurut Dewie, pemilihan hotel berbintang sebagai lokasi acara mengandung pesan simbolik yang kuat.

Baca Juga:

GSI ingin menunjukkan bahwa fasilitas yang selama ini dianggap eksklusif sejatinya bukan hanya milik segelintir orang.

“Kami ingin para pemulung merasakan bahwa mereka setara. Bahwa mereka tidak perlu merasa rendah diri hanya karena pekerjaannya. Justru dari kerja keras itulah martabat dan kontribusi mereka lahir,” katanya.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian sosial sekaligus penegasan nilai kesetaraan martabat manusia di bulan suci Ramadan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ramadan  buka puasa bersama  GSI  pemulung  Gerakan Srikandi Indonesia  Dewie Yasin Limpo  Jakarta 
BERITA RAMADAN LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp