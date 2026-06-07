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JPNN.com - Ekonomi - Industri

Gelar CVC, Bea Cukai Dengar Langsung Kebutuhan Pelaku Usaha di Semarang dan Bekasi

Minggu, 07 Juni 2026 – 06:43 WIB
Gelar CVC, Bea Cukai Dengar Langsung Kebutuhan Pelaku Usaha di Semarang dan Bekasi - JPNN.COM
Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas Khoirul Hadziq memimpin langsung kegiatan CVC di PT Berkah Emas Sumber Terang (BEST), salah satu perusahaan eksportir CPO dan produk turunannya di Jawa Tengah. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, SEMARANG - Dinamika perdagangan global dan kebutuhan kepatuhan terhadap regulasi yang terus berkembang di tengah tantangan operasional, komunikasi yang efektif antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran kegiatan industri dan ekspor.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, kantor-kantor Bea Cukai terus mengintensifkan kegiatan customs visit customer (CVC) di sepanjang Mei 2026 sebagai wujud fungsi trade facilitator dan industrial assistance.

Pada Rabu (13/5), Bea Cukai Tanjung Emas yang melaksanakan CVC ke PT Berkah Emas Sumber Terang (BEST), salah satu perusahaan eksportir crude palm oil (CPO) dan produk turunannya di Jawa Tengah.

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Kegiatan yang dipimpin Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas Khoirul Hadziq tersebut menjadi forum diskusi antara Bea Cukai dan manajemen perusahaan untuk membahas berbagai kendala yang memengaruhi volume produksi ekspor.

Melalui Focus Group Discussion (FGD), kedua pihak mengidentifikasi hambatan teknis maupun administratif, khususnya yang berkaitan dengan proses kepabeanan dan pelayanan ekspor.

“Kegiatan ini bukan sekadar kunjungan formal, melainkan wadah diskusi untuk memetakan kendala di lapangan serta memastikan proses bisnis ekspor berjalan lancar tanpa hambatan prosedural,” kata Khoirul.

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Upaya serupa juga dilakukan Bea Cukai Bekasi melalui CVC ke PT Primus Sanus Cooking Oil Industrial (Priscolin), perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pengolahan dan pemurnian minyak nabati atau minyak goreng.

Dalam kunjungan yang terlaksana pada Kamis (07/05) tersebut, Bea Cukai dan perusahaan berdiskusi mengenai proses bisnis, aktivitas ekspor-impor, implementasi ketentuan kepabeanan, serta berbagai tantangan operasional yang dihadapi perusahaan.

kegiatan CVC merupakan bagian dari komitmen Bea Cukai dalam membangun kemitraan yang kuat dengan pengguna jasa, termasuk pelaku usaha

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TAGS   pelaku usaha  Bea Cukai  Program CVC  CVC  industri  ekspor 
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