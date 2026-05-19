Gelar Energy AdSport Challenge, Pertamina Dukung Aktualisasi dan Kreativitas Mahasiswa

jpnn.com, BANDUNG - PT Pertamina (Persero) secara konsisten memberikan dukungan bagi generasi muda melalui penyediaan ruang positif yang inklusif.

Melalui rangkaian program Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026, Pertamina menghadirkan kompetisi regional Energy AdSport Challenge (EAC) yang berlangsung pada 19–20 Mei 2026 di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Program ini dirancang khusus sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri, mempererat kolaborasi, serta menyalurkan energi positif melalui kompetisi olahraga dan kreativitas digital.

Kehadiran Energy AdSport Challenge diharapkan dapat menjadi oase yang menyemangati mahasiswa sebagai calon pemimpin energi masa depan untuk tetap produktif dan kreatif.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menyampaikan Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026 hadir untuk memberikan ruang bagi mahasiswa agar dapat berkembang tidak hanya melalui akademik, tetapi juga menyalurkan energi kreativitas dan sportivitas, sekaligus membangun semangat kolaborasi.

“Tidak hanya kompetisi berbasis ide dan inovasi, PGTC 2026 juga berevolusi dengan menghadirkan wadah bagi mahasiswa di bidang kreativitas dan olahraga melalui Energy AdSport Challenge,” ujar Baron dalam keterangannya, Selasa (19/5).

Pada bidang olahraga, sejumlah 51 tim dari 19 perguruan tinggi di wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek akan bertanding di dua kategori cabang yang dipertandingkan, mini soccer dan basket 3x3.

Selain olahraga, PGTC 2026 juga memberikan wadah kreativitas melalui kompetisi Social Media Activation dan Advertising Competition yang menantang mahasiswa untuk membuat kampanye komunikasi digital yang inovatif dan relevan dengan platform media yang digunakan oleh generasi muda.