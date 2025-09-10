Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gelar Festival Seni Budaya Islam, Kemenag Pilih Enam Grup Kasidah Terbaik Nasional

Rabu, 10 September 2025 – 20:35 WIB
Kementerian Agama menggelar Festival Seni Budaya Islam 2025. Foto: dok. Kemenag

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama menetapkan enam grup kasidah terbaik dari 32 provinsi dalam Festival Seni Budaya Islam 2025.

Enam grup itu akan tampil pada Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) Nasional XXVIII di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 13–16 Oktober 2025.

Enam grup tersebut adalah Bismillah (Bali), El-Lazka (Jawa Barat), Hidayatul Insan (Kalimantan Tengah), Kabupaten Tangerang (Banten), MAN Satoe Voice (Jawa Timur), dan Syaf An-Nur (Sumatra Utara).

Baca Juga:

Penetapan dilakukan melalui seleksi berjenjang dari tingkat provinsi hingga nasional pada 4–8 September 2025.

Direktur Penerangan Agama Islam, Ahmad Zayadi, mengatakan, festival kasidah bukan sekadar lomba, melainkan sarana pelestarian seni budaya Islam Nusantara.

“Kami ingin menghadirkan kasidah sebagai garda terdepan syiar Islam yang menyejukkan serta membangun harmoni,” ujarnya di Jakarta, Rabu (10/9).

Baca Juga:

Dia menjelaskan, penilaian seleksi kasidah mencakup vokal, aransemen, penampilan, dan adab. Kriteria ini menilai kualitas suara, kreativitas, penguasaan panggung, serta kesantunan peserta. “Proses ini melibatkan koordinasi juri agar standar penilaian tetap objektif,” tegasnya.

Menurut Zayadi, festival ini menjadi ruang apresiasi sekaligus upaya mendidik generasi muda dan mendorong kolaborasi seniman.

Festival kasidah bukan sekadar lomba, melainkan sarana pelestarian seni budaya Islam Nusantara.

