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JPNN.com - Politik - Legislatif

Gelar FGD di Bandung, Badan Pengkajian MPR Bahas Penguatan Kedaulatan Rakyat

Selasa, 14 Juli 2026 – 10:33 WIB
Gelar FGD di Bandung, Badan Pengkajian MPR Bahas Penguatan Kedaulatan Rakyat - JPNN.COM
Ketua Badan Pengkajian MPR Prof. Yasonna H. Laoly saat memimpin FGD bertema 'Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila' yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Bandung, Senin (13/7). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, BANDUNG - Kelompok I Badan Pengkajian MPR menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema 'Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila' di Hotel Aryaduta, Bandung, Senin (13/7).

FGD membahas tantangan pelaksanaan kedaulatan rakyat di tengah demokrasi prosedural yang belum sepenuhnya diikuti partisipasi publik yang bermakna, akuntabilitas kekuasaan, dan terwujudnya keadilan sosial.

Ketua Badan Pengkajian MPR Prof. Yasonna H. Laoly yang memimpin FGD menyampaikan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menghimpun pandangan akademik dan aspirasi masyarakat mengenai pelaksanaan konstitusi dan masa depan demokrasi Indonesia.

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“Hasil berbagai kajian dan forum penyerapan aspirasi tersebut diharapkan bisa menjadi bahan awal untuk membangun momentum penyelenggaraan Konferensi Konstitusi oleh MPR RI pada masa mendatang,” kata Yassona.

Konferensi konstitusi diharapkan menjadi forum nasional yang mempertemukan lembaga negara, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, kelompok strategis, generasi muda, masyarakat daerah, dan berbagai unsur masyarakat untuk mengevaluasi pelaksanaan konstitusi serta merumuskan arah penguatan kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Sebagai informasi, FGD turut dihadiri dihadiri anggota Badan Pengkajian MPR, antara lain I.G.N. Kesuma Kelakan, Guntur Sasono, Endang Setyawati Thohari, Saadiah Uluputty, Andreas Hugo Paraera, Dedi Iskandar Batubara, Denty Eka Widi Pratiwi, Hasan Basri Agus, dan Aji Mirni Mawarni.

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Hadir sebagai narasumber Prof. Caroline Paskarina (Guru Besar Bidang Ilmu Politik Kontemporer, Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Padjadjaran), Ari Ganjar Herdiansah (Ketua Prodi Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran), dan Bilal Dewansyah (Departemen Hukum Tata Negara dan Pusat Studi Kebijakan Negara/PKSN Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran).

Dalam paparannya, Prof Caroline Paskarina mengungkapkan Pemilu dan Pilkada telah memiliki landasan konstitusional serta prosedural yang relatif kuat.

Kelompok I Badan Pengkajian MPR menggelar FGD di Bandung yang membahas penguatan kedaulatan rakyat dalam perspektif demokrasi Pancasila

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TAGS   kedaulatan rakyat  badan pengkajian MPR  MPR RI  Yasonna H Laoly  Demokrasi  gerakan mahasiswa 
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