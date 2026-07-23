Gelar FKP, Setjen MPR Dorong Peningkatan Kepercayaan Publik Lewat Keterbukaan Informasi

jpnn.com, TANGERANG - Sekretariat Jenderal MPR bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bina Bangsa (UNIBA) menggelar acara Forum Konsultasi Publik (FKP) MPR di Tangerang, Banten.

Kegiatan yang mengusung tema 'Peningkatan Kepercayaan Publik Melalui Keterbukaan Informasi dan Penguatan Kelembagaan' itu diselenggarakan pada Kamis (23/7).

Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara lembaga negara, akademisi, praktisi, serta masyarakat untuk memberikan masukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Setjen MPR.

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Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum MPR Agus Subagyo dalam sambutannya menyampaikan FKP merupakan wujud komitmen Setjen MPR untuk membangun budaya pelayanan publik yang semakin berkualitas, transparan, dan partisipatif.

"Forum Konsultasi Publik ini diharapkan menjadi ruang dialog yang konstruktif sekaligus ruang kolaborasi yang efektif antara lembaga negara, pemerintahan, akademisi, praktisi media, dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik yang semakin berkualitas," ujar Agus.

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Agus menjelaskan kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting bagi lembaga negara karena berkaitan erat dengan penguatan legitimasi institusi.

Lebih lanjut, Agus mengatakan berdasarkan survei kepercayaan publik yang dirilis Indikator Politik Indonesia pada Januari 2026, MPR berada pada posisi yang cukup baik di antara sejumlah lembaga negara.