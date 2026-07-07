Gelar Forum Kebangsaan, DPP IMM Hasilkan 7 Rekomendasi Strategis

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menyelenggarakan Forum Kebangsaan bertajuk "Mencari Jalan Keluar Krisis Kebangsaan: Perspektif Ekonomi, Pendidikan, Keamanan, Geopolitik, dan Aktivisme".

Forum ini merupakan ruang dialog strategis untuk membahas berbagai tantangan yang tengah dihadapi Indonesia.

Forum yang berlangsung di Jakarta, Senin (6/7/2026) ini menghadirkan akademisi, praktisi, pengambil kebijakan, serta aktivis sebagai narasumber utama guna menawarkan gagasan dan rekomendasi kebijakan dalam menjawab persoalan bangsa secara komprehensif.

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Akademisi, praktisi, pengambil kebijakan, serta aktivis sebagai narasumber pada Forum Kebangsaan DPP IMM, Senin (6/7/2026). Foto: Dok. DPP IMM

Ketua Panitia Forum Kebangsaan DPP IMM Muh. Akmal Ahsan menjelaskan Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan yang saling berkaitan, mulai dari kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, melemahnya partisipasi politik masyarakat, tantangan keamanan nasional, hingga perubahan geopolitik global yang semakin dinamis.

"Berbagai persoalan tersebut membutuhkan ruang dialog yang mampu mempertemukan berbagai perspektif sehingga lahir rekomendasi yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dapat menjadi solusi nyata bagi pembangunan bangsa," ujar Ahmal Hasan dalam keterangan tertulis pada Selasa (7/7/2026.

Forum Kebangsaan menghadirkan lima narasumber dengan bidang keahlian yang berbeda.