Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Gelar Forum Konsultasi Publik, Klinik Pratama MPR Dorong Perbaikan Layanan Berkelanjutan

Kamis, 23 Juli 2026 – 13:17 WIB
Gelar Forum Konsultasi Publik, Klinik Pratama MPR Dorong Perbaikan Layanan Berkelanjutan - JPNN.COM
Plt Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Klinik Pratama MPR di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (22/7). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Sekretariat Jenderal MPR bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer (LAFKESPRI) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (22/7) tersebut sebagai bagian dari evaluasi dan peningkatan standar pelayanan Klinik Pratama MPR.

Forum tersebut dihadiri Plt Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah yang sekaligus membuka kegiatan.

Baca Juga:

Dalam sambutannya, Siti Fauziah mengatakan evaluasi standar pelayanan dilakukan sebagai upaya menjawab kebutuhan layanan kesehatan yang terus berkembang.

Menurutnya, Klinik Pratama MPR tidak hanya dimanfaatkan pegawai, tetapi juga oleh pimpinan dan anggota MPR.

"Karena itu, evaluasi bukan sekadar memenuhi administrasi, tetapi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan," kata Siti dalam keterangannya, Kamis (23/7).

Baca Juga:

Digitalisasi Pelayanan Terus Diperkuat

Siti menjelaskan, meskipun Klinik Pratama MPR telah meraih akreditasi Paripurna pada 2025, peningkatan kualitas pelayanan tetap harus dilakukan secara berkelanjutan.

Forum Konsultasi Publik merupakan i bagian dari evaluasi dan peningkatan standar pelayanan Klinik Pratama MPR

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Klinik Pratama MPR RI  MPR RI  Siti Fauziah  Forum Konsultasi Publik  Layanan Kesehatan  Digitalisasi 
BERITA KLINIK PRATAMA MPR RI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp