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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gelar Forum Penguatan, BNPT Ungkap Ancaman Terorisme Digital

Senin, 27 Juli 2026 – 16:08 WIB
Gelar Forum Penguatan, BNPT Ungkap Ancaman Terorisme Digital - JPNN.COM
Forum Penguatan Kolaborasi Pelaksanaan RAN PE Fase II di Jakarta, Senin (27/7). Foto: dok BNPT

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mengungkapkan bahwa internet kini menjadi salah satu media utama untuk merekrut anggota baru teroris

“Ironisnya, sasaran yang banyak dibidik adalah anak-anak, perempuan, dan generasi muda,” ungap Djamari, Senin (27/7).

Oleh karena itu, Djamari menjelaskan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Fase II Tahun 2026–2029 harus melibatkan pemerintah daerah sebagai garda terdepan pencegahan.

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"Lewat RAN PE Fase II ini kita harap pemerintah daerah ikut serta dalam pencegahan ancaman terorisme ini," ujar Djamari dalam Forum Penguatan Kolaborasi Pelaksanaan RAN PE Fase II di Jakarta, Senin (27/7).

Forum tersebut sekaligus menandai dimulainya implementasi RAN PE Fase II yang dipimpin oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). 

Program ini menjadi pedoman nasional dalam memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis bukti.

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Kepala BNPT Eddy Hartono menjelaskan RAN PE Fase II mengintegrasikan 111 target aksi ke dalam sembilan tema strategis yang akan dijalankan hingga 2029.

Eddy menjelaskan RAN PE Fase Kedua menjadi pedoman bersama dalam memperkuat sistem pencegahan nasional. 

Menkopolkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mengungkapkan bahwa internet kini menjadi salah satu media untuk merekrut anggota teroris.

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TAGS   Perempuan  anak  BNPT  Media 
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