Gelar Friendly Match Executive Mini Soccer Bareng Media, Dirut BULOG: Mempererat Sinergi

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Perum BULOG menggelar Media Gathering dan Friendly Match Executive Mini Soccer bersama Dewan Pengawas, Direksi, serta rekan-rekan media di KSC Mini Soccer & Basketball, Kemang, Jakarta Selatan.

Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk membangun komunikasi yang semakin baik antara BULOG dengan mitra media.

“Media merupakan mitra strategis BULOG dalam menyampaikan informasi dan menjaga keterbukaan kepada publik. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat mempererat sinergi sekaligus berbagi informasi secara lebih santai dan terbuka,” ujar Rizal.

Dia menegaskan media gathering ini merupakan upaya untuk memperkuat kolaborasi dengan media, sehingga informasi mengenai berbagai program ketahanan pangan, kinerja distribusi, serta pencapaian perusahaan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat luas.

Adapun jajaran Direksi BULOG yang turut hadir, yaitu: Ahmad Rizal Ramdhani (Direktur Utama), Mokhamad Suyamto (Direktur Operasional dan Pelayanan Publik), Febby Novita (Direktur Bisnis), Sudarsono Hardjosoekarto (Direktur SDM dan Umum), Hendra Susanto (Direktur Keuangan), dan Prihasto Setyanto (Direktur Pengadaan).

Kegiatan ditutup dengan suasana kebersamaan dalam pertandingan mini soccer yang penuh keakraban, mencerminkan semangat sinergi dan kolaborasi antara BULOG dan media sebagai mitra strategis bangsa. (jpnn)