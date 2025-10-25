Gelar Fun Walk 2025, Universitas Mercu Buana Mendorong Gaya Hidup Sehat

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Mercu Buana (UMB) terus melanjutkan komitmen dalam menumbuhkan budaya hidup sehat di lingkungan kampus. Salah satu wujud nyata dari upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Fun Walk UMB 2025, yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Ribuan peserta yang terdiri atas mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan alumni berjalan santai menempuh rute 2,5 kilometer di area TMII.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari perayaan ulang tahun ke-40 Universitas Mercu Buana, sekaligus ajang mempererat kebersamaan antarwarga kampus.

Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Ir. Andi Adriansyah, M.Eng., mengatakan bahwa kegiatan seperti Fun Walk menjadi bagian penting dari pembentukan karakter sivitas akademika yang sehat dan berdaya saing.

"Kami ingin membangun lingkungan kampus yang mendorong gaya hidup aktif, sehat, dan produktif. Sehat bukan hanya fisik, tetapi juga mental dan sosial. Semangat inilah yang kami bawa dalam perjalanan 40 tahun UMB,” ungkap Andi Adriansyah dalam keterangan resmi.

Kegiatan itu tidak hanya bersifat rekreasional, tetapi juga menjadi sarana edukasi agar gaya hidup sehat menjadi kebiasaan sehari-hari di lingkungan universitas. Setelah mencapai garis finis, peserta disambut dengan senam zumba, games interaktif, dan doorprize yang menambah semangat peserta.

Komitmen UMB terhadap gaya hidup sehat juga terlihat dari langkah konkret lainnya. Baru-baru ini, kampus tersebut meresmikan Sport Center baru di kawasan Kampus Meruya, Jakarta Barat.

Fasilitas tersebut dilengkapi dengan lapangan mini soccer, basket dan volly. Selanjutnya akan dibangun indoor stadium untuk lapangan bulu tangkis dilengkapi fasilitas dressing room, shower room, locker room, serta area penunjang lainnya yang nyaman dan modern.