Gelar Gerakan Pangan Murah, Perum BULOG Salurkan 43 Ribu Ton Beras SPHP

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI, Pemerintah melalui Perum BULOG bersama sejumlah kementerian, TNI, Polri, Pemerintah Daerah, serta BUMN menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak di 5.709 titik yang tersebar di seluruh Indonesia pada Sabtu (30/8).

Lebih dari 43 ribu ton beras SPHP didistribusikan dalam kegiatan dimaksud.

Di Jakarta, kegiatan GPM beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dipusatkan di Lapangan Kantor Kementerian Pertanian dan juga dilaksanakan tersebar di 44 titik lainnya.

Masyarakat Jakarta dapat memperoleh beras SPHP kemasan 5 kilogram dengan harga khusus Rp 60.000 per pak, lebih rendah dari HET (Harga Eceran Tertinggi) yang berlaku.

Ini merupakan bagian dari penyaluran beras SPHP yang ditargetkan mencapai 1,3 juta ton untuk periode Juli–Desember 2025.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan GPM dilakukan untuk menstabilkan harga beras yang sebelumnya bergejolak.

“Kami ingin membangun ekosistem pangan yang sehat yang selama ini terjadi anomali di mana-mana. Gerakan pangan murah ini merupakan upaya nyata untuk menjaga stabilisasi pangan khususnya beras agar terjangkau dan dapat diakses masyarakat dengan harga yang baik,” kata Amran saat GPM Serentak dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 RI.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengapresiasi gerakan ini yang menurutnya telah berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah daerah dengan kenaikan harga beras.