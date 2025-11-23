Gelar Gerakan Warga Peduli Warga Jilid 9, 98 Resolution Network Bagikan Paket Sembako

jpnn.com, JAKARTA - 98 Resolution Network kembali menyelenggarakan kegiatan sosial #WargaPeduliWarga Jilid 9 secara serentak di dua wilayah, Jakarta dan Sukoharjo pada Sabtu (22/11/2025).

Bantuan Sosial berupa paket sembako dan bakti sosial kesehatan gratis untuk Jakarta Jakarta di dua lokasi.

Pertama, Kantor Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, sebanyak 500 paket sembako dan bakti sosial pelayanan kesehatan gratis.

Bantuan ini dibagikan kepada warga kategori rentan secara ekonomi.

Kedua, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sebanyak 500 paket sembako diberikan kepada driver ojek online melalui kerja sama dengan Koalisi Ojek Nasional (KON).

Total 1.000 paket sembako tersebut merupakan hasil dukungan dan partisipasi perusahaan BUMN PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

“Gerakan Warga Peduli Warga Jilid 9 ini bagian dari partisipasi masyarakat dalam memperkuat solidaritas sosial. 98 Resolution Network terus berupaya mengkampanyekan kepedulian sosial pada sesama, untuk memperkuat kesejahteraan sosial masyarakat,” kata Juru Bicara 98 Resolution Network Johanes Marbun di Kelurahan Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11/2025).

Menurutnya, Pemerintah Indonesia saat ini tengah bekerja keras merealisasikan Program Strategis Nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.