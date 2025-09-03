Gelar GPM Serentak di 4.337 Titik Seluruh Indonesia, BULOG Pecahkan Rekor MURI

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG mencatat sejarah baru dengan menerima penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) atas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di lokasi terbanyak, yaitu 4.337 titik di seluruh Indonesia.

Penghargaan ini diserahkan dalam acara khusus di Jakarta pada Selasa (2/9), dan diterima Perum BULOG bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri.

Perwakilan MURI menyampaikan pihaknya menerima informasi mengenai rencana GPM serentak yang akan digelar di seluruh Indonesia pada 25 Agustus 2025.

Setelah dilakukan verifikasi data yang dihimpun dari laporan 26 Kantor Wilayah BULOG, MURI menetapkan kegiatan tersebut berhasil dilaksanakan di 4.337 titik di seluruh Indonesia.

Perwakilan MURI juga menyampaikan pihak sangat mengapresiasi kegiatan ini.

Menurutnya, rekor ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata kolaborasi Kementan, Kemendagri, BULOG, BUMN, TNI, Polri, bahkan masyarakat dalam menyediakan pangan pokok dengan harga terjangkau.