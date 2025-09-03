Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gelar GPM Serentak di 4.337 Titik Seluruh Indonesia, BULOG Pecahkan Rekor MURI

Rabu, 03 September 2025 – 06:36 WIB
Gelar GPM Serentak di 4.337 Titik Seluruh Indonesia, BULOG Pecahkan Rekor MURI - JPNN.COM
Penyerahan piagam rekor MURI atas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di lokasi terbanyak, yaitu 4.337 titik di seluruh Indonesia yang diterima Perum BULOG bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri pada acara khusus yang digelar di Jakarta, Selasa (2/9). Foto: Dokumentasi Humas Bulog

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG mencatat sejarah baru dengan menerima penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) atas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di lokasi terbanyak, yaitu 4.337 titik di seluruh Indonesia.

Penghargaan ini diserahkan dalam acara khusus di Jakarta pada Selasa (2/9), dan diterima Perum BULOG bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri.

Perwakilan MURI menyampaikan pihaknya menerima informasi mengenai rencana GPM serentak yang akan digelar di seluruh Indonesia pada 25 Agustus 2025.

Baca Juga:

Gelar GPM Serentak di 4.337 Titik Seluruh Indonesia, BULOG Pecahkan Rekor MURI

Setelah dilakukan verifikasi data yang dihimpun dari laporan 26 Kantor Wilayah BULOG, MURI menetapkan kegiatan tersebut berhasil dilaksanakan di 4.337 titik di seluruh Indonesia.

Perwakilan MURI juga menyampaikan pihak sangat mengapresiasi kegiatan ini.

Baca Juga:

Gelar GPM Serentak di 4.337 Titik Seluruh Indonesia, BULOG Pecahkan Rekor MURI

Menurutnya, rekor ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata kolaborasi Kementan, Kemendagri, BULOG, BUMN, TNI, Polri, bahkan masyarakat dalam menyediakan pangan pokok dengan harga terjangkau.

BULOG memecahkan rekor MURI atas pelaksanaan GPM serentak di 4.337 titik di seluruh Indonesia, selamat ya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bulog  Rekor Muri  Pecahkan Rekor Muri  gerakan pangan murah  GPM  Ahmad Rizal Ramdhani  Andi Amran Sulaiman  pangan  beras 
BERITA BULOG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp