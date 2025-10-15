Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Gelar ICoDMI 2025, IPB Minta Dukungan DPRD Kota Bogor Sukseskan Acara

Rabu, 15 Oktober 2025 – 12:35 WIB
Akademisi IPB ajukan dukungan DPRD Kota Bogor untuk konferensi internasional ICoDMI 2025. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menerima kunjungan akademisi Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika Institut Pertanian Bogor (SSMI IPB).

Dalam pertemuan di Kantor DPRD Kota Bogor, pihak IPB menyampaikan rencana penyelenggaraan kegiatan internasional bertajuk International Conference on Data Science, Mathematics, and Informatics (ICoDMI 2025).

Ketua Panitia ICoDMI 2025, Cici Suhaeni menjelaskan bahwa acara tersebut akan dilaksanakan pada 6–7 November 2025 di IPB International Convention Center, Kota Bogor.

“Kami mohon dukungan untuk kegiatan International Conference on Data Science, Mathematics, and Informatics (ICoDMI 2025) pada 6–7 November 2025,” ujar Cici.

Dukungan yang diminta, lanjut Cici, berupa fasilitasi kegiatan Gala Dinner yang menjadi bagian dari agenda ICoDMI 2025.

“Kegiatan ini akan dihadiri dosen, mahasiswa pascasarjana, peneliti, dan praktisi sains data, matematika, serta informatika dari beberapa negara,” ungkapnya.

Menurut Cici, konferensi internasional ini juga diharapkan menjadi ajang promosi positif bagi Kota Bogor sebagai kota yang peduli terhadap pendidikan dan inovasi.

Dia menilai kegiatan semacam ini dapat memperkuat citra Kota Bogor sebagai kota akademik dan kolaboratif.

