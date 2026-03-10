Gelar Iftar & Silaturahmi, Neng Eem MPR Ajak Perkuat Kepedulian Sosial di Bulan Suci

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PKB MPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menggelar acara iftar dan silaturahmi bertajuk 'Munajat Cinta: Khotmil Qur'an, Santunan Yatim, dan Istighosah'.

Kegiatan yang berlangsung di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada pada Minggu (8/3/2026) tersebut mengundang anak-anak yatim serta jajaran pengurus dan anggota Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII).

Neng Eem mengungkapkan Ramadan merupakan waktu bagi umat Islam untuk menahan berbagai keinginan ragawi sekaligus lebih memperhatikan kebutuhan jiwa.

Menurut Neng Eem, di tengah perkembangan berbagai produk konsumsi yang semakin variatif dan memunculkan beragam keinginan baru, Ramadan memberikan ruang bagi setiap orang untuk melakukan refleksi diri.

“Bulan Ramadan memberi jeda bagi kita untuk memikirkan kembali berbagai keinginan tersebut. Salah satu cara agar kita bisa bijaksana dalam menyikapinya adalah dengan berbagi kepada sesama,” ujar Neng Eem dalam keterangannya, Selasa (10/3).

Melalui kegiatan santunan kepada anak-anak yatim dan buka puasa bersama, dia berharap dapat memperkuat ikatan sosial di tengah masyarakat.

Neng Eem menilai kebersamaan dalam berbagi dan memperhatikan sesama menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan serta memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara.