Gelar Konferda & Konfercab, PDIP Jakarta Siap Mengulang Kejayaan di Ibu Kota

Minggu, 21 Desember 2025 – 23:30 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta menggelar Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) se-provinsi, Minggu (21/12).

Konferda dan Konfercab ini menjadi momentum penting konsolidasi organisasi partai dalam rangka penguatan struktur dan penataan kepemimpinan untuk periode lima tahun ke depan.

Acara pembukaan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, serta dihadiri jajaran pengurus pusat lainnya, antara lain Darmadi Durianto, Charles Honoris, Yuke Yurike, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

Baca Juga: DPP PDIP Beri Apresiasi Kerja Keras Sopir Ambulans dan Sukarelawan Bencana

Dengan mempertimbangkan situasi nasional dan berbagai musibah yang terjadi di Indonesia, Konferda dan Konfercab dilaksanakan secara sederhana, tetapi tetap khidmat.

Dalam Konferda tersebut, ditetapkan struktur personalia Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta sebanyak 25 orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sedikitnya 30 persen serta melibatkan generasi muda.

Ady Widjaja ditetapkan sebagai ketua, Pantas Nainggolan sebagai sekretaris, dan Widoyati sebagai bendahara DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta untuk masa bakti 2025–2030.

Selain Konferda, Konfercab juga menetapkan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang di sejumlah wilayah.

DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur menetapkan 21 orang pengurus dengan Dwi Rio Sambodo sebagai ketua, Lukman Hakim sebagai sekretaris, dan Junjunan Sinaga sebagai bendahara.