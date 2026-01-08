Gelar Konferensi Pers Awal Tahun 2026, Namarin Soroti Sektor Maritim di Tengah Dinamika Global

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menggelar Konferensi Pers Awal Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Siswanto Rusdi memprediksi sektor maritim Indonesia penuh tantangan dan menjadi sorotan tajam di tengah dinamika kondisi global.

Menurut Siswanto Rusdi, konferensi pers ini mengupas prediksi yang akan terjadi dalam sektor maritim nasional serta antisipasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder.

“Jadi, kami tahu saat ini ada peristiwa invasi Amerika ke Venezuela yang membuat arus perdagangan global agak terganggu, sudah pasti akan berpengaruh pada biaya logistik hingga keamanan maritim Indo-Pasifik,” kata Siswanto.

Dalam kesempatan Konferensi Pers tersebut, hadir tiga narasumber, yaitu Kepala Pusat Kajian Maritim Sekolah Staf dan Komando TNI AL (Pusjianmar Seskoal) Laksamana Pertama TNI Salim; mantan Deputy Chief of Mission KBRI Beijing, PLE Priatna, dan Pakar Pelabuhan Wahyono Bimarso.

Kapusjianmar Seskoal Laksma TNI Salim dalam paparannya mengemukakan analisis kondisi geopolitik dan keamanan maritim saat ini.

“Meningkatnya kompleksitas dan ketidakpastian lingkungan maritim global sekarang ini dipengaruhi banyak faktor. Domain maritim sebagai penggerak utama ekonomi dan keamanan global ini sangat penting,” ujar Salim.

Alumnus AAL 1995 ini mengatakan faktor yang memengaruhi lingkungan global di antaranya hegemoni kekuatan antara Amerika Serikat dan China di kawasan.