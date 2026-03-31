Gelar Konser Avenged Sevenfold di JIS, Ravel Entertainment Ungkap Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Avenged Sevenfold akan kembali menyapa para penggemar di Indonesia lewat konser bertajuk 'Avenged Sevenfold Live In Indonesia'.

Dipromotori Ravel Entertainment, konser band heavy metal asal Amerika Serikat itu bakal digelar di Jakarta Internasional Stadium (JIS) pada 10 Oktober 2026.

CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardy lantas mengungkapkan alasan pihaknya memilih JIS sebagai tempat konser Avenged Sevenfold di Jakarta kali ini.

Menurutnya, JIS sendiri merupakan salah satu stadium yang paling layak untuk menjadi tempat konser berskala internasional.

"Sebenarnya kenapa milihnya JIS kita sudah tahulah venue yang paling proper itu untuk stadium yang paling proper di Indonesia. Bahkan untuk sekarang bisa leading di Asia lah, di salah satunya di JIS," kata Ravel Junardy di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan pada Selasa (31/3).

"Pertama kali saya tahu JIS proper benar-benar pada saat saya datang pertama kali waktu itu diajak Kenneth main bola sebenarnya ke sana. Sama Muse. Jadi, kami main bola sama Muse di di JIS, ternyata bagus banget ini venue ya," sambungnya.

Oleh karena itu, pihak Ravel Entertainment lantas memutuskan untuk menggelar konser Avenged Sevenfold kali ini di JIS.

"Kami mau kasih deliver oh ini ada JIS dan ini stadionnya proper dan ini kami enggak kalah lho sama konser-konsernya Avenged Sevenfold di luar negeri. Di Indonesia bisa menampilkan sesuatu yang jauh lebih bagus," tutur Ravel Junardy.