Gelar Kurban Iduladha 1447 H, Komunitas FIBER Ungkit Penguatan Solidaritas Sosial

Jumat, 29 Mei 2026 – 21:38 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Forum Islamic Village Bersatu (FIBER) menggelar kurban Iduladha 1447 Hijriah di masjid, musala, dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) kawasan Islamic Village, Kepala Dua, Tangerang, Banten, Kamis (28/5) kemarin.

FIBER mengumpulkan 150 ekor sapi, 232 kambing, dan dua kerbau pada Iduladha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.

Ketua FIBER Heryadi Silvianto menyampaikan iduladha menjadi momentum bersama memperkuat solidaritas sosial.

“Alhamdulillah, pelaksanaan kurban tahun ini berjalan dengan baik dan penuh semangat kebersamaan," kata Heryadi kepada awak media, Jumat (29/5).

Dia menyebutkan pelaksanaan kurban Iduladha 1447 Hijriah melibatkan puluhan panitia, sukarelawan, anggota DKM, serta masyarakat yang menunjukkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial.

"Kami melihat antusiasme warga semakin besar, bukan hanya dalam berqurban, tetapi juga dalam semangat berbagi dan melayani masyarakat,” ujar Heryadi.

Setelah pemotongan, distribusi daging kurban dilakukan secara luas ke berbagai wilayah di Tangerang Raya, Jakarta, Bogor, Garut dan daerah binaan sosial masyarakat.

Beberapa wilayah distribusi meliputi Gunung Sari, Kalipaten, Panunggangan Barat, Sepatan, Tigaraksa, Cisauk, Kronjo, Pamulang, Kalideres, Pasar Minggu, hingga Desa Palasari Bogor.