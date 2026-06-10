Gelar Monev, Bea Cukai Pastikan Fasilitas Kepabeanan Dukung Industri Nasional Tumbuh

jpnn.com, BANGKA - Bea Cukai menggelar monitoring dan evaluasi (monev) pemanfaatan fasilitas kepabeanan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, kawasan industri Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE).

Monev yang dilaksanakan pada Selasa (2/6) itu bertujuan memastikan fasilitas kepabeanan yang diberikan mampu dimanfaatkan sesuai ketentuan sekaligus mendukung iklim investasi dan pertumbuhan industri nasional.

Dipimpin Direktur Fasilitas Kepabeanan Bea Cukai Susila Brata yang didampingi Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I Rusman Hadi, serta Kepala Kantor Bea Cukai Gresik Asep Munandar, kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat PMK Nomor 237/PMK.010/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 33/PMK.010/2021.

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Regulasi tersebut terkait evaluasi berkala terhadap pemanfaatan fasilitas di kawasan ekonomi khusus.

Dalam pelaksanaannya, tim Bea Cukai melakukan kunjungan lapangan ke PT Freeport Indonesia dan PT Hailiang Nova Material Indonesia.

Kunjungan tersebut mencakup pemaparan proses bisnis perusahaan, diskusi dengan manajemen, serta peninjauan langsung terhadap kegiatan operasional dan implementasi fasilitas kepabeanan di area produksi.

Tim juga meninjau kawasan KEK Gresik secara menyeluruh, termasuk sistem autogate yang mendukung pengawasan dan pelayanan kepabeanan berbasis teknologi.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses pelayanan dan pengawasan berjalan efektif serta mendukung kelancaran arus barang di kawasan.