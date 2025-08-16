Gelar No-Code Day Jakarta 2025, Creatio Dorong Integrasi SDM dan Teknologi

jpnn.com - Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) kini makin terasa di berbagai sektor industri.

Menyikapi fenomena ini, Creatio, didukung oleh mitra strategisnya di Indonesia, iSystem Asia, melalui gelaran tahunan No-Code Day 2025, kembali hadir di Jakarta pada 14 Agustus 2025 dengan tema “The Age of AI.”

Creatio mengajak pelaku bisnis, praktisi teknologi, dan pengambil kebijakan untuk berdiskusi tentang bagaimana AI dan no-code dapat bersinergi mendorong inovasi dan membuat perubahan.

Acara ini menghadirkan deretan pembicara dari Creatio, di antaranya: Alex Donchuk - SVP Channels Creatio, John Arnold - Head of Strategic CRM Advisory Creatio, Eugene Kolosov - Regional Channels Director Eastern Europe & APAC Creatio serta Renzo Huruiti - Solutions Consulting Director Creatio.

Acara ini juga turut diramaikan oleh pengguna Creatio yang terdiri dari berbagai perusahaan terkemuka di Indonesia, termasuk jajaran BUMN seperti Natal Iman Ginting - Direktur Utama PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (Pelindo Grup) dan Hari Cahyono - Direktur Utama dari PT PLN Indonesia Power Services.

Didukung oleh mitra strategisnya di Indonesia, iSystem Asia, acara No-Code Day Jakarta 2025 turut dimeriahkan dengan paparan inspiratif dari Aina Neva Fiati - Managing Director iSystem Asia, Ananta Dewandhono - Senior Partner iSystem Asia dan Indar Wiguna - Special Project & Transformation General Manager iSystem Asia.

Baca Juga: ILF dan IGT Dorong Industri Lokal jadi Kekuatan Baru di Pasar Global

Pembicara hadir untuk berbagi pengalaman mereka dalam mengintegrasikan teknologi AI dan platform no-code untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan memperluas peluang bisnis. Dalam sebuah sesi diskusi panel yang dimoderasi oleh Ananta Dewandhono, Aina menceritakan lebih jelas mengenai peran teknologi sebagai enabler.

“The Age of AI bukan tentang menggantikan manusia, tetapi justru teknologi akan mendampingi manusia dalam memperluas kemampuan mereka untuk berinovasi dan menyelesaikan tantangan bisnis secara lebih cerdas. Maka dari itu, di Creatio ada istilah ‘AI Twins’ di mana AI dianggap sebagai kembaran manusia," papar Aina.