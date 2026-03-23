Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Gelar Open House Idulfitri, Sekda Edward Candra Pererat Silaturahmi dengan Masyarakat

Senin, 23 Maret 2026 – 09:49 WIB
Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra saat menggelar open house dalam rangka perayaan Idulfitri 1 Syawal 1447 H/2026 M di Rumah Dinas Sekda, Sabtu (21/3). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Sekretaris Daerah Sumatra Selatan (Sekda Sumsel) Edward Candra menggelar open house dalam rangka perayaan Idulfitri 1 Syawal 1447 H/2026 M di Rumah Dinas Sekda, Sabtu (21/3).

Kegiatan yang berlangsung di Palembang tersebut berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan.

Sejumlah elemen hadir, mulai dari Forkopimda Sumsel, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga warga yang datang untuk bersilaturahmi.

Para tamu yang hadir tampak saling bersalaman dan bermaafan, menciptakan suasana kebersamaan yang kental di tengah masyarakat pada momen hari kemenangan.

Momentum Idulfitri ini dimanfaatkan Sekda Edward Candra untuk mempererat hubungan antarsesama sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Selain itu, berbagai sajian kuliner khas Palembang juga disediakan bagi para tamu.

Hidangan tersebut semakin menambah suasana akrab dan nyaman bagi para pengunjung yang hadir.

Open house yang digelar ini menjadi wujud nyata kedekatan pemerintah dengan masyarakat, sekaligus memperkuat semangat persatuan dalam mewujudkan Sumsel yang lebih maju dan harmonis.(mrk/jpnn)

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   open house  Idulfitri  Edward Chandra  sekda sumsel  Sumsel  Silaturahmi 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp