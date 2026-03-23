Gelar Open House Idulfitri, Sekda Edward Candra Pererat Silaturahmi dengan Masyarakat

jpnn.com, PALEMBANG - Sekretaris Daerah Sumatra Selatan (Sekda Sumsel) Edward Candra menggelar open house dalam rangka perayaan Idulfitri 1 Syawal 1447 H/2026 M di Rumah Dinas Sekda, Sabtu (21/3).

Kegiatan yang berlangsung di Palembang tersebut berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan.

Sejumlah elemen hadir, mulai dari Forkopimda Sumsel, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga warga yang datang untuk bersilaturahmi.

Para tamu yang hadir tampak saling bersalaman dan bermaafan, menciptakan suasana kebersamaan yang kental di tengah masyarakat pada momen hari kemenangan.

Momentum Idulfitri ini dimanfaatkan Sekda Edward Candra untuk mempererat hubungan antarsesama sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Selain itu, berbagai sajian kuliner khas Palembang juga disediakan bagi para tamu.

Hidangan tersebut semakin menambah suasana akrab dan nyaman bagi para pengunjung yang hadir.

Open house yang digelar ini menjadi wujud nyata kedekatan pemerintah dengan masyarakat, sekaligus memperkuat semangat persatuan dalam mewujudkan Sumsel yang lebih maju dan harmonis.(mrk/jpnn)