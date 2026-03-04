Gelar Operasi di Wilayah Maluku, Bea Cukai Ambon Sita 25.620 Batang Rokok Ilegal

jpnn.com, AMBON - Bea Cukai Ambon menindak 1.281 bungkus atau 25.620 batang rokok ilegal dalam operasi intensif yang digelar pada 18–25 Februari 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui sinergi bersama Kanwil Bea Cukai Maluku dan Polisi Militer TNI AD Namlea guna menekan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Provinsi Maluku.

Kepala Bea Cukai Ambon M. Farid Irfan M. menegaskan penindakan tersebut merupakan bentuk komitmen institusinya dalam menjaga penerimaan negara.

“Penindakan ini merupakan wujud komitmen kami dalam melindungi penerimaan negara sekaligus memastikan peredaran rokok di masyarakat berjalan sesuai ketentuan,” tegas Farid dalam keterangannya, Rabu (4/3).

Operasi dilakukan melalui pemeriksaan pengiriman barang pada perusahaan jasa titipan serta operasi pasar di sejumlah wilayah, yakni Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kabupaten Maluku Tengah.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan rokok yang diduga dilekati pita cukai palsu serta rokok tanpa pita cukai.

Modus tersebut berpotensi menghindari kewajiban pembayaran cukai kepada negara.

Bea Cukai Ambon memperkirakan potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal tersebut mencapai Rp 24.715.812.