JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Gelar Panggung Hiburan di Monas, BRI Sukseskan Pesta Rakyat & Karnaval HUT ke-80 RI

Senin, 18 Agustus 2025 – 22:00 WIB
BRI menggelar Panggung Hiburan Pesta Rakyat di silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (17/8). Foto: dok BRI

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI menggelar Panggung Hiburan Pesta Rakyat di silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (17/8).

Acara akbar itu menjadi wujud nyata komitmen BRI dalam menumbuhkan semangat kebersamaan, persatuan, serta kegembiraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pada momentum HUT RI.

Menyemarakkan suasana, di panggung hiburan di Monas acara dipandu oleh Ananda Omesh dan Hesti Purwadinata sebagai MC utama. 

Panggung hiburan semakin meriah dengan penampilan musisi nasional lintas generasi. 

Sejak siang hingga malam, pengunjung dihibur oleh NTRL, D’Masiv, Ayu Ting Ting, dan Judika, serta band pengiring EM Band. Kehadiran para bintang tamu ini menambah semangat perayaan dan menjadi magnet bagi ribuan masyarakat yang memadati kawasan Monas.

Rangkaian kegiatan berlangsung sepanjang hari, mulai pukul 05.00 WIB hingga 22.50 WIB, menghadirkan beragam kegiatan, seperti prosesi upacara bendera yang disiarkan langsung dari Istana Merdeka, parade karnaval, hingga panggung hiburan rakyat dengan penampilan artis dan band nasional. 

Ribuan masyarakat tumpah ruah di Monas untuk ikut merayakan momen bersejarah ini bersama BRI.

Koordinator utama penyediaan panggung hiburan dilakukan oleh Danantara Indonesia. 

