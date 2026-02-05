Gelar Pelatihan & Sertifikasi 500 Ahli Bangunan di 5 Provinsi, SIG Catat Rekor MURI

jpnn.com, JAKARTA - PT Semen Indonesia (SIG) berkolaborasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) mendukung peningkatan kompetensi SDM sektor konstruksi melalui program Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan.

Diikuti 500 peserta, program Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan SIG digelar serentak pada Minggu (1/2) di lima kabupaten/kota, yakni Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Kota Palembang, Sumatra Selatan; Kota Bengkulu, Bengkulu; Kota Malang, Jawa Timur; dan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Program Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan SIG tersebut berhasil meraih Rekor Pelatihan Tukang Bangunan Serentak di Provinsi Terbanyak dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).

Baca Juga: SIG Ciptakan Peluang Bisnis di 2026 Lewat Infrastructure Summit

Setelah penyelenggaraan di lima daerah tersebut, program Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan SIG juga akan digelar di lebih dari 100 kabupaten/kota lainnya dengan target jumlah peserta mencapai lebih dari 5.000 ahli bangunan.

Mengusung tema Bangga Bangun Keahlian, Bangga Bangun Indonesia, para peserta dibekali pengetahuan dasar material semen dan beton, prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3), metode konstruksi yang efektif dan efisien, serta pengenalan produk SIG.

Selain itu, mereka juga diberikan kesempatan untuk melakukan praktik pemasangan material, hingga plesteran.

Sementara kegiatan sertifikasi dilakukan melalui proses wawancara dan uji keterampilan langsung di lapangan.

Direktur Sales dan Marketing SIG, Dicky Saelan mengatakan, Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan membuktikan konsistensi SIG dan semangat Bangga Bangun Indonesia yang tidak hanya diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga dalam peningkatan kompetensi ahli bangunan sebagai ujung tombak pembangunan agar lebih terampil, profesional dan bersertifikat.