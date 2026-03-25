Gelar Pena Petrofin Awards 2026, EPN Perkuat Kolaborasi Strategis dengan Insan Pers

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki tiga dekade kiprahnya sebagai bagian dari rantai pasok energi nasional, PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk. (ELSA), kembali menghadirkan Pena Petrofin Awards 2026.

Kegiatan itu sebagai inisiatif strategis yang memperkuat kolaborasi dengan insan pers dalam membangun narasi konstruktif sektor energi nasional.

Ajang ini mengusung “Connecting Your Energy” merefleksikan peran Elnusa Petrofin sebagai perusahaan logistik energi terintegrasi yang lebih dari sekadar distribusi energi.

Peran tersebut juga mencerminkan integrasi rantai pasok energi yang menghubungkan proses produksi di hulu hingga pemanfaatan energi di hilir secara berkelanjutan.

Setiap operasional yang dijalankan Elnusa Petrofin menjadi bagian dari upaya menghubungkan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjaga stabilitas energi nasional.

Memasuki penyelenggaraan tahun kedua, Pena Petrofin Awards 2026 hadir dengan perspektifyang lebih komprehensif, sejalan dengan milestone 30 tahun Elnusa Petrofin.

Ajang inimemperluas fokus tidak hanya pada aspek distribusi energi, tetapi juga pada bagaimana energi berperan sebagai enabler dalam konektivitas nasional, mulai dari wilayah perkotaan hingga daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta sebagai fondasi bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Pena Petrofin Awards dirancang sebagai platform kolaborasi strategis antara korporasi dan media, untuk mendorong lahirnya karya jurnalistik yang tidak hanya informatif, tetapi juga memiliki dampak (impactful), kredibel, dan mampu membangun pemahaman publik terhadapisu ketahanan energi, keselamatan kerja (HSSE), serta keberlanjutan (ESG).