Gelar Penjurian Akhir I-SIM 2025, Surveyor Indonesia Tetapkan 10 Finalis Menuju SDGs Awards

Kamis, 20 November 2025 – 11:53 WIB
Gelar Penjurian Akhir I-SIM 2025, Surveyor Indonesia Tetapkan 10 Finalis Menuju SDGs Awards - JPNN.COM
PT Surveyor Indonesia (Persero) sukses menyelenggarakan penjurian akhir ini sebagai bagian dari I-SIM 2025. Foto: Tim Surveyor Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Surveyor Indonesia (Persero) sukses menyelenggarakan penjurian Akhir Top 5 Kabupaten dan Kota dalam Program Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2025 di Kantor Pusat PT Surveyor Indonesia, Jakarta.

Ini kali pertama penjurian diselenggarakan serentak untuk Kabupaten dan Kota, mencatat partisipasi tertinggi sepanjang sejarah dengan 105 Kabupaten dan 77 Kota.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Sandry Pasambuna menegaskan I-SIM, menjadi gerakan nasional yang membangun ekosistem keberlanjutan.

“Melalui verifikasi data, kunjungan lapangan, dan penjurian yang kredibel, kami memastikan setiap daerah berkembang dengan standar sustainability yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Sandry Pasambuna di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Pada ajang penjurian akhir I-SIM 2025, sejumlah daerah resmi diundang untuk mengikuti tahap seleksi tersebut.

Untuk kategori kabupaten, daerah yang turut serta meliputi Temanggung, Kabupaten Bogor, Tapanuli Selatan, Kepulauan Selayar, dan Karawang.

Sementara itu, pada kategori kota, peserta yang diundang mencakup Semarang, Tegal, Madiun, Jambi, dan Probolinggo.

Pada sesi penjurian, para kepala daerah termasuk Bupati Temanggung, Bupati Tapanuli Selatan, Wakil Wali Kota Tegal, Wali Kota Madiun, Wali Kota Jambi, serta Sekretaris Daerah dan kepala dinas terkait, hadir langsung untuk memaparkan program unggulan, inovasi daerah, strategi keberlanjutan, serta dampak program terhadap capaian SDGs.

Penyelenggaraan penjurian I-SIM serentak untuk Kabupaten dan Kota, mencatat partisipasi tertinggi sepanjang sejarah dengan 105 Kabupaten dan 77 Kota.

