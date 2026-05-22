Gelar Perayaan Hari Ulang Tahun Ke-55, Ketum HIKMAHBUDHI Tegaskan Manifesto Gerakan Modern, Religus, Intelektual

jpnn.com, JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI) merayakan Hari Uang Tahun (HUT) ke-55 dengan menggelar acara “Light Up 55 Tahun Hikmahbudhi” di Jakarta, Selasa (29/04/2026).

Mengusung tema Atta Dipa Bhava, Pelita bagi Bangsa, kegiatan ini menjadi momentum refleksi dan penguatan peran organisasi dalam membangun bangsa.

Acara dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI serta para senior, alumni Hikmahbudhi, kader Hikmahbudhi dan para undangan.

Ketua Umum Hikmahbudhi Candra Aditiya menyampaikan Gerakan Arah organisasi HIKMAHBUDHI yang dibawanya tercermin dalam Manifesto HIKMAHBUDHI yang Modern, Religius, dan Intelektual, pada momentum perjalanan 55 tahun ini HIKMAHBUDHI akan terus menjadi rumah perjuangan mahasiswa Buddhis Indonesia.

"Bahwa modernitas harus berjalan seiring dengan moralitas. Bahwa religiusitas harus diwujudkan dalam tindakan nyata bagi kemanusiaan dan Intelektualitas harus menjadi kekuatan untuk membangun perubahan sosial."

Menurut Candra, kader HIKMAHBUDHI harus menjadi generasi yang cerdas, bijaksana, dan berintegritas.

Dia menyebut Bperjuangan organisasi harus selalu berpihak pada nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial.

"Umur 55 tahun harus menjadi Refleksi untuk memperkuat arah perjuangan organisasi menuju masa depan yang lebih besar," ujarnya.