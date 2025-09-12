Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gelar Peringatan Maulid Nabi Bersama Santri, Gus Muhaimin Berpesan Hal Ini

Jumat, 12 September 2025 – 14:28 WIB
Gelar Peringatan Maulid Nabi Bersama Santri, Gus Muhaimin Berpesan Hal Ini - JPNN.COM
Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama santri tahfidz Pondok Pesantren Madrasatul Quran Aliskandariyah dan ratusan warga masyarakat di Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat (12/9). Foto: dok DPP PKB

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama santri tahfidz Pondok Pesantren Madrasatul Quran Aliskandariyah dan ratusan warga masyarakat di Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat (12/9).

Pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu menyampaikan rasa syukur bisa bersama para santri dan warga melantunkan Maulid Diba’i sekaligus mengenang jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW.

“Alhamdulillah, hari ini bisa berkumpul, bersalawat, dan mengenang perjuangan Nabi Muhammad SAW. Semoga semuanya senantiasa diberikan kekuatan untuk meneladani akhlak beliau,” kata Gus Muhaimin.

Baca Juga:

Gus Muhaimin menambahkan peringatan maulid bukan hanya momentum ritual semata, tetapi juga menjadi pengingat agar setiap umat Islam istikamah berjuang di jalan Allah SWT.

“Semoga segala hajat dan cita-cita dimudahkan oleh Allah SWT, serta amanah yang diemban, baik sebagai pribadi, sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat, maupun sebagai Ketua Umum PKB selalu diridlai Allah SWT,” katanya.

Dia juga mengajak para hadirin untuk mendoakan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

"Mari juga mendoakan semoga kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto senantiasa diberi kesuksesan, kelancaran, dan keberkahan oleh Allah SWT dalam memimpin bangsa Indonesia,” pungkas Gus Muhaimin.

Hadir juga dalan acara itu Rustini Muhaimin, Nyai Hj. Umroh, Nyai Hj. Sholihah, serta Ustazah Hj. Halimah Saidi. (mcr8/jpnn)

Ketum PKB Muhaimin Iskandar memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bersama santri tahfidz Pondok Pesantren Madrasatul Quran Aliskandariyah, Jakarta Selatan

Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Kenny Kurnia Putra

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gus Muhaimin  Maulid Nabi Muhammad   Pondok Pesantren Madrasatul Quran Aliskandariyah  PKB  Muhaimin Iskandar  Cak Imin 
BERITA GUS MUHAIMIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp