Gelar Peringatan Maulid Nabi Bersama Santri, Gus Muhaimin Berpesan Hal Ini

Jumat, 12 September 2025 – 14:28 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama santri tahfidz Pondok Pesantren Madrasatul Quran Aliskandariyah dan ratusan warga masyarakat di Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat (12/9).

Pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu menyampaikan rasa syukur bisa bersama para santri dan warga melantunkan Maulid Diba’i sekaligus mengenang jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW.

“Alhamdulillah, hari ini bisa berkumpul, bersalawat, dan mengenang perjuangan Nabi Muhammad SAW. Semoga semuanya senantiasa diberikan kekuatan untuk meneladani akhlak beliau,” kata Gus Muhaimin.

Baca Juga: Gus Muhaimin Gelar Doa Bersama untuk Bangsa dan Santuni 313 Yatim Piatu

Gus Muhaimin menambahkan peringatan maulid bukan hanya momentum ritual semata, tetapi juga menjadi pengingat agar setiap umat Islam istikamah berjuang di jalan Allah SWT.

“Semoga segala hajat dan cita-cita dimudahkan oleh Allah SWT, serta amanah yang diemban, baik sebagai pribadi, sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat, maupun sebagai Ketua Umum PKB selalu diridlai Allah SWT,” katanya.

Dia juga mengajak para hadirin untuk mendoakan Presiden Prabowo Subianto.

"Mari juga mendoakan semoga kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto senantiasa diberi kesuksesan, kelancaran, dan keberkahan oleh Allah SWT dalam memimpin bangsa Indonesia,” pungkas Gus Muhaimin.

Hadir juga dalan acara itu Rustini Muhaimin, Nyai Hj. Umroh, Nyai Hj. Sholihah, serta Ustazah Hj. Halimah Saidi. (mcr8/jpnn)