Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Event

Gelar Prime-Time Event 2025, MIDO Perkenalkan Model Baru Multifort TV

Rabu, 03 September 2025 – 20:30 WIB
Gelar Prime-Time Event 2025, MIDO Perkenalkan Model Baru Multifort TV - JPNN.COM
Para selebritas Thailand saat menghadiri Prime-Time Event 2025 yang diadakan MIDO di Four Seasons Hotel, Chao Phraya River, Bangkok. Foto: Dok. MIDO

jpnn.com, JAKARTA - Merek jam tangan mewah asal Swiss, MIDO sukses menggelar Prime-Time Event 2025 di Four Seasons Hotel, Chao Phraya River, Bangkok baru-baru ini.

Acara tersebut menjadi penanda peluncuran perdana di dunia koleksi baru jam tangan Multifort TV Chronograph dengan menghadirkan tiga varian warna mencolok.

Diperkenalkan kembali pada 2023, desain berbentuk TV yang khas masih terus menarik perhatian. Terinspirasi dari estetika ikonik tahun 1970-an, bentuk uniknya menjadi daya tarik tersendiri.

Baca Juga:

Pada 2025, koleksi TV untuk pertama kalinya menghadirkan komplikasi chronograph, menegaskan keahlian jam tangan MIDO dalam dunia horologi.

Acara yang dipimpin langsung oleh CEO jam tangan MIDO, Franz Linder, dihadiri oleh 150 tamu internasional dari seluruh Asia.

Para tamu termasuk selebritas Thailand seperti Chanin Taerattanachai, Haruethai Jayant Na Ayudhaya, Chalermphol Akkarapinyokul, Yavista Krinchai, dan Vichada Poolphol, serta aktor dan aktris populer termasuk Kao-Noppakao Dechaphatthanakun, Mean-Phiravich Attachitsataporn, Bie-Thassapak Hsu, dan lainnya turut hadir.

Baca Juga:

Prime-Time Event 2025 merayakan peluncuran model terbaru seri jam tangan Multifort TV di Bangkok, Thailand.

Adapun jam tangan MIDO menyoroti inovasi terkini dengan nuansa sinematik yang spektakuler. Sorotan utama yakni jam tangan Multifort TV Chronograph, karya luar biasa yang mencerminkan keunggulan teknis dan performa tinggi, bersanding dengan warna baru jam tangan Multifort TV Big Date yang berani.

Merek jam tangan mewah asal Swiss, MIDO sukses menggelar Prime-Time Event 2025 di Four Seasons Hotel, Chao Phraya River, Bangkok baru-baru ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MIDO  Koleksi Mido  jam tangan MIDO  Multifort TV Chronograph 
BERITA MIDO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp