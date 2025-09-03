Gelar Prime-Time Event 2025, MIDO Perkenalkan Model Baru Multifort TV

Rabu, 03 September 2025 – 20:30 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Merek jam tangan mewah asal Swiss, MIDO sukses menggelar Prime-Time Event 2025 di Four Seasons Hotel, Chao Phraya River, Bangkok baru-baru ini.

Acara tersebut menjadi penanda peluncuran perdana di dunia koleksi baru jam tangan Multifort TV Chronograph dengan menghadirkan tiga varian warna mencolok.

Diperkenalkan kembali pada 2023, desain berbentuk TV yang khas masih terus menarik perhatian. Terinspirasi dari estetika ikonik tahun 1970-an, bentuk uniknya menjadi daya tarik tersendiri.

Pada 2025, koleksi TV untuk pertama kalinya menghadirkan komplikasi chronograph, menegaskan keahlian jam tangan MIDO dalam dunia horologi.

Acara yang dipimpin langsung oleh CEO jam tangan MIDO, Franz Linder, dihadiri oleh 150 tamu internasional dari seluruh Asia.

Para tamu termasuk selebritas Thailand seperti Chanin Taerattanachai, Haruethai Jayant Na Ayudhaya, Chalermphol Akkarapinyokul, Yavista Krinchai, dan Vichada Poolphol, serta aktor dan aktris populer termasuk Kao-Noppakao Dechaphatthanakun, Mean-Phiravich Attachitsataporn, Bie-Thassapak Hsu, dan lainnya turut hadir.

Prime-Time Event 2025 merayakan peluncuran model terbaru seri jam tangan Multifort TV di Bangkok, Thailand.

Adapun jam tangan MIDO menyoroti inovasi terkini dengan nuansa sinematik yang spektakuler. Sorotan utama yakni jam tangan Multifort TV Chronograph, karya luar biasa yang mencerminkan keunggulan teknis dan performa tinggi, bersanding dengan warna baru jam tangan Multifort TV Big Date yang berani.