Gelar Public Expose, Waskita Karya Ungkap Berbagai Proyek untuk Rakyat

Rabu, 05 November 2025 – 03:41 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk hingga September 2025 tengah mengelola 65 proyek berjalan.

Mulai dari pembangunan jaringan konektivitas seperti Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi, Jalan Tol IKN Seksi 3B, dan Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 1B, sampai infrastruktur air yang mencakup Bendungan Mbay serta Jragung.

Selain itu, PT Waskita Karya juga dipercaya mengerjakan sejumlah proyek baru. Tercatat, total Nilai Kontrak Baru (NKB) sekitar Rp 5,6 triliun per Oktober 2025.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan raihan NKB tersebut didominasi oleh proyek Sumber Daya Air (SDA).

Hal itu sesuai dengan program pemerintah yang fokus meningkatkan swasembada pangan serta ketahanan energi dan air.

"Baru-baru ini Waskita Karya dipercaya mengerjakan Paket Pekerjaan Konstruksi Karian Dam-Serpong Conveyance System (KSCS) Project Package 1 senilai Rp 484,3 miliar,” ujar Ermy, pada Selasa (4/11).

“Sebelumnya, kami dipercaya pula mengerjakan Daerah Irigasi (DI) Komering Sub DI Lempuing Fase 3 Paket I di Sumatera Selatan dengan nilai Rp 318,54 miliar," lanjutnya.

Menurut dia, memajukan bangsa melalui pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama.