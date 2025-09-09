Gelar Puncak Peringatan Haornas Ke-42 2025, Kemenpora Sebut Olahraga Satukan Bangsa

jpnn.com, CIBUBUR - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menggelar Puncak Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) Ke-42 2025 di GOR POPKI, Kompleks Cibubur Youth Elite Sport Center (CYESC), Jalan Jambore Nomor 1, Cibubur, Jakarta Timur (Jaktim), Selasa (9/9) siang.

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Sri Wahyuni dalam laporan panitia menerangkan, 2.500 peserta menghadiri puncak peringatan Haornas ke-42 ini. Dengan tema yang diangkat tahun ini yaitu “Olahraga Satukan Bangsa”.

“Tema ini bukanlah sekadar kalimat indah, tetapi sebuah falsafah yang dalam. Bung Karno pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa pahlawannya. Hari ini tanggal 9 September, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai kesehatan rakyatnya dan menjadikan olahraga sebagai jalan persatuan,” terang Deputi.

Disampaikan, pepatah lama mengajarkan kita bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pasalnya ini sejalan dengan dunia olahraga, di mana kemenangan di lapangan hanya lahir ketika kita bersatu, saling percaya dan bergerak bersama.

“Persatuan itulah yang hari ini kita rayakan. Itulah sebabnya kami mengambil tema Olahraga Satukan Kita,” tutur Deputi Sri.

Menurut Deputi, olahraga telah terbukti menyatukan bangsa ini. Contohnya saat tim nasional bertanding, semua bersatu memberikan dukungan tanpa memandang suku, agama ataupun golongan. Pun saat bendera Merah Putih dikibarkan di panggung dunia, jutaan rakyat Indonesia meneteskan air mata haru.

“Inilah kekuatan olahraga, dia melampaui perbedaan dan menjahit keberagaman menjadi kain persatuan,” simpul Deputi Sri.

Selain itu, sambung Deputi, Bung Karno juga pernah berpesan untuk menjadikan olahraga sebagai alat revolusi, yaitu revolusi jiwa dan raga membangun bangsa. Dengan olahraga kita melawan kelemahan, menumbuhkan disiplin dan menegakkan sportivitas yang sejalan pancasila.