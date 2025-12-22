Gelar Raker Akhir Tahun, Siti Fauziah Berharap Kinerja Setjen MPR Lebih Baik di 2026

jpnn.com - Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah berharap kinerja dan seluruh kegiatan MPR pada 2026 dapat berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Harapan tersebut disampaikannya seusai rapat kerja (raker) dengan seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan kerja Setjen MPR di Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (21/12).

Siti Fauziah menyebut kegiatan raker ini sebagai bagian dari evaluasi kinerja 2025 sekaligus persiapan program kerja tahun 2026.

"Ini raker akhir tahun dengan harapan kita semua bisa mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, apakah sudah menunjang tugas dan fungsi MPR. Dari situ kita bisa melihat kelebihan, kekurangan, dan apa saja yang perlu diperbaiki karena sebagian besar kegiatan MPR bersifat berkesinambungan dan akan dilaksanakan kembali di 2026,” ujar Siti Fauziah dalam keterangannya, Senin (22/12).

Perempuan pertama dalam sejarah yang menjabat Sekjen MPR ini menjelaskan meskipun pada 2026 akan ada sejumlah kegiatan baru, evaluasi terhadap program-program lama tetap penting dilakukan.

Evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan ketentuan dan kebijakan baru yang akan diterapkan pada tahun mendatang.

Dia menjelaskan pembahasan lebih rinci terkait evaluasi dan persiapan 2026 akan dilanjutkan di tingkat biro, bagian, hingga unit kerja masing-masing.

Dalam rencana kerja 2026, Setjen MPR juga akan menyesuaikan dengan adanya penambahan program serta peningkatan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya.