Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Gelar Raker, Rampai Nusantara Bahas Kerja Sosial hingga Tegaskan Dukungan Polri di Bawah Presiden

Sabtu, 31 Januari 2026 – 07:28 WIB
Gelar Raker, Rampai Nusantara Bahas Kerja Sosial hingga Tegaskan Dukungan Polri di Bawah Presiden - JPNN.COM
Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar dan jajaran di lokasi raker di Bogor. Foto: supplied

jpnn.com - Dewan Eksekutif Nasional (DEN) Rampai Nusantara menggelar Rapat Kerja (Raker) di Amanuba Hotel, Bogor.

Selain memantapkan program kerja organisasi tahun 2026, raker tersebut juga menegaskan sikap Rampai Nusantara mendukung institusi Polri tetap berada di bawah Presiden sebagaimana amanat Reformasi.

Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan bagian penting dari semangat Reformasi untuk menjaga profesionalisme dan netralitas institusi kepolisian.

Baca Juga:

"Kami mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden sebagaimana amanat Reformasi. Hal ini penting untuk memastikan Polri tetap profesional, netral, dan fokus pada tugas utama menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat," kata Semar, Jumat (30/1/2026).

Dia menyampaikan bahwa rapat kerja merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan untuk mengevaluasi program kerja sebelumnya, serta merumuskan langkah-langkah strategis organisasi ke depan.

"Raker ini merupakan agenda rutin tahunan sebagai upaya pemantapan program kerja Rampai Nusantara untuk tahun 2026," tuturnya.

Baca Juga:

Ke depan, Rampai Nusantara akan semakin menggiatkan kerja-kerja sosial yang selaras dengan program pemerintahan Prabowo–Gibran, khususnya dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan penguatan peran organisasi di tengah masyarakat.

"Kami ingin memaksimalkan kontribusi kemanfaatan bagi seluruh masyarakat, sesuai tujuan dasar organisasi ini dibentuk," ucap Semar.

Rampai Nusantara menggelar Rapat Kerja (Raker) untuk memantapkan agenda organisasi tahun 2026 dan menegaskan dukungan Polri di bawah presiden.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polri  Polri di Bawah Presiden  rampai nusantara  Mardiansyah Semar 
BERITA POLRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp