JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gelar Rakernas di Ancol 8-10 Januari, PDIP Bakal Bahas Wacana Pilkada Via DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 – 19:55 WIB
Gelar Rakernas di Ancol 8-10 Januari, PDIP Bakal Bahas Wacana Pilkada Via DPRD - JPNN.COM
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut wacana mengubah format pilkada akan dibahas dalam pelaksanaan Rakernas partainya. Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyebut usul mengubah format pilkada dari langsung menjadi melalui DPRD akan dibahas dalam pelaksanaan Rakernas partai berkelir merah itu.

"Pasti akan menjadi bagian dari pembicaraan," kata Deddy kepada awak media, Rabu (7/1).

Legislator Komisi II DPR RI itu menyebutkan perkembangan politik kekinian tentu akan menjadi topik pembahasan Rakernas I yang dilaksanakan di Ancol dari 8-10 Januari 2026.

"Kami enggak mendahului, lah, tetapi, kan, pasti semua isu yang hidup di masyarakat akan jadi perbincangan kami," ujar Deddy.

Diketahui, PDIP menjadi satu-satunya partai di parlemen yang tegas menolak wacana pilkada melalui DPRD. Sementara itu, PKS masih menimbang usul tersebut.

Kemudian, enam dari delapan fraksi menyatakan mendukung pilkada melalui DPRD, yakni Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN, dan Demokrat.

Deddy mengatakan sikap PDIP tidak akan berubah meski enam partai di parlemen mendukung pilkada melalui DPRD. 

Sebab, kata dia, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah menyatakan sikap tegas terhadap usul tersebut.

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut wacana mengubah format pilkada akan dibahas dalam pelaksanaan Rakernas partainya.

