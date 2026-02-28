Gelar Ramadan Berbagi, ASG Hadirkan Pengalaman Baru untuk Ajak 500 Anak Yatim

jpnn.com, JAKARTA - Agung Sedayu Group (ASG) menghadirkan 500 anak yatim di Masjid Al-Ikhlas kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, pada Jumat (27/2) sore. Melalui program bernama “Ikhlas Ramadan Berbagi” itu, ASG menggelar buka puasa bersama atau bukber dan pemberian santunan.

Walakin, Ramadan tidak hanya dimaknai sebagai momentum berbagi secara materi. Bagi 500 anak yatim yang hadir pada bukber tersebut, sore itu menghadirkan pengalaman emosional yang memperkuat rasa dihargai dan diterima.

Anak-anak yatim yang dihadirkan dari wilayah Kampung Muara, Sepatan, Teluknaga, Pakuhaji, Dadap, Duri Kosambi, Salembaran, hingga Tanjung Priok itu, juga memperoleh pengalaman yang berbeda dari keseharian mereka. Sebab, mereka juga diajak berinteraksi dalam suasana hangat melalui permainan, mewarnai, hingga nonton bersama sebelum berbuka puasa.

Rafa (11), anak yatim dari Dadap, Kabupaten Tangerang, mengaku merasakan kebahagiaan yang sulit ia gambarkan.

“Tadi senang sekali bisa main dan nonton bareng. Banyak teman baru juga, rasanya seperti ulang tahun karena semuanya perhatian,” ujarnya.

Di balik santunan dan bingkisan, yang paling membekas bagi anak-anak ialah rasa dihargai. Bagi mereka, pengalaman emosional itu bisa menjadi kenangan yang menguatkan jauh setelah Ramadan berlalu.

Perasaan diperhatikan dan dirayakan seperti itu memiliki dampak psikologis yang signifikan bagi anak. Rasa aman, diterima, dan diakui menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan diri mereka.

Presiden Direktur ASG Nono Sampono menekankan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan memang dirancang untuk menghadirkan makna.