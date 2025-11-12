Gelar RANS Padel Wars, Raffi Ahmad Hadirkan 3 Pesepak Bola Dunia Ini

Rabu, 12 November 2025 – 00:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Raffi Ahmad kembali menghadirkan acara kompetisi olah raga.

Kali ini, suami Nagita Slavina itu mengadakan RANS Padel Wars Presented by Simpati.

Dalam acara tersebut, dia menghadirkan tiga legenda sepak bola dunia, yakni Alessandro Nesta, Cristian Panucci, dan Esteban Cambiasso.

Ketiga pesepak bola tersebut sedang serius menekuni olahraga padel.

Adapun nantinya, mereka bakal meramaikan RANS Padel Wars bersama sederet selebritas Indonesia, yakni Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Gading Marten, Medina Dina, Desta, Ariel NOAH, Rizky Febian, dan Mahalini.

Raffi Ahmad mengungkapkan alasannya mengadakan pertandingan padel tersebut.

Menurut dia padel itu menjadi tren global yang banyak digemari oleh publik figur dan atlet top dunia.

"Kami lihat hype-nya padel sekarang tinggi banget. Tetapi kami enggak cuma mau bikin event olahraga biasa, melainkan sports entertainment," ujar Raffi Ahmad di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (10/11).