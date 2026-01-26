Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Legislatif

Gelar Rapat di Bandung Barat, Cucun DPR Ingin Penanggulangan Bencana Optimal

Senin, 26 Januari 2026 – 16:42 WIB
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal (keempat dari kanan) di Desa Pasirlangu, Bandung Barat, Jawa Barat (Jabar), Minggu (25/1). Source for JPNN

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal melakukan rapat koordinasi terkait penanganan bencana longsor di Desa Pasirlangu, Bandung Barat, Jawa Barat (Jabar), Minggu (25/1).

Koordinasi dihadiri oleh Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, pejabat BNPB dan SAR setempat, perwakilan Kementerian Sosial, hingga Kapolres dan Dandim di lokasi.

Cucun melaksanakan evaluasi bersama para pemangku kepentingan lintas sektor guna memastikan penanganan bencana berjalan optimal.

Legislator Dapil II Jabar itu melaksanakan rapat koordinasi guna memastikan proses evakuasi, distribusi logistik, serta pelayanan bagi warga terdampak berjalan tanpa hambatan.

Waketum PKB itu mengatakan seluruh instansi negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah bersinergi secara maksimal di lapangan. 

“Penanganan dan kehadiran negara sudah ditunjukkan. Saya memastikan fungsi pengawasan DPR RI dalam penanggulangan bencana hari ini berjalan dengan baik,” kata Cucun saat meninjau lokasi terdampak seperti tertuang dalam keterangan persnya dikutip Senin (26/1).

Dia memastikan bahwa bantuan logistik telah disalurkan secara masif. Termasuk, layanan kesehatan bagi warga terdampak di lokasi pengungsian.

Cucun mengatakan bencana longsor di Bandung Barat bersifat tidak terduga, sehingga memerlukan ikhtiar maksimal dan kerja bersama seluruh elemen dalam penanggulangan. 

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menginginkan penanggulangan bencana longsor di Bandung Barat dilakukan optimal.

TAGS   Bandung Barat  Longsor  Cucun Ahmad Syamsurijal  DPR RI 
