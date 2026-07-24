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JPNN.com - Politik - Parpol

Gelar RedTalks, PDIP Jatim Buka Ruang Dialog Kritis Bagi Anak Muda

Jumat, 24 Juli 2026 – 22:29 WIB
Gelar RedTalks, PDIP Jatim Buka Ruang Dialog Kritis Bagi Anak Muda - JPNN.COM
Said Abdullah, politikus PDIP. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - DPD PDI Perjuangan Jawa Timur (Jatim) menggelar dialog kritis bagi anak muda melalui gelaran forum RedTalk II dengan mengusung tema Indonesia Punya Kita di Malang Creative Center, Sabtu (25/7) besok.

RedTalk II menghadirkan jajaran pembicara dari kalangan akademisi, komika, hingga aktivis mahasiswa. 

Hadir dosen Unibraw Dr. Selvi Asna Prestianawati, akademisi FISIP Unair Suko Widodo, serta komika Abdel Achrian dan Dewangga pada acara tersebut.

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Sementara itu, mahasiswa yang bakal hadir antara lain, Kafitan Aidil Fitra Sukirman (BEM Unibraw), Aryo Bimo Soebagio (Wakil Koordinator BEM se-Malang Raya), Mochamad Ali Firdaus (Pengurus Cabang GMNI Kota Malang), dan Benny Miftahul Arifin (Ketua Cabang PMII Kota Malang).

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah menyebutkan RedTalk dirancang sebagai wadah bersama mendengarkan aspirasi murni anak muda yang belum terkontaminasi oleh kepentingan politik pragmatis.

"RedTalk kami kemas sebagai cara kami mendengar suara anak muda. Bagi kami, suara anak muda adalah suara idealisme, mereka belum terikat dengan berbagai kepentingan," ujar dia kepada awak media, Jumat (24/7).

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Ketua Banggar DPR RI itu mengingatkan ada perbedaan pola hidup anak muda era digital dan generasi terdahulu, sehingga menuntut pergeseran dalam pendekatan komunikasi.

Said menuturkan anak muda yang hidup dalam dua dunia, nyata dan digital, memiliki landasan komparasi yang kuat dalam memandang suatu persoalan.

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah menyebutkan RedTalk dirancang sebagai wadah bersama mendengarkan aspirasi murni anak muda.

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TAGS   PDIP  dialog  PDIP Jatim  Redtalks 
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