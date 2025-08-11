Gelar Retret dan Konsolidasi Nasional, Aktivis 98 Desak Prabowo Segera Lakukan Reshuffle

jpnn.com, YOGYAKARTA - Puluhan Aktivis 98 mengadakan Retret dan Konsolidasi Nasional Aktivis 98 Indonesia selama dua hari di Yogyakarta.

Retret Aktivis 98 Indonesia di hadiri dari perwakilan aktivis 98 dari berbagai daerah antaranya Lampung, Jakarta, Bandung, NTB, Kaltim, Medan, Surabaya,Cirebon, Surabaya, dan Jogja sebagai tuan rumah.

Agenda retret ini digelar di Bumi Perkemahan Lor Sambi Jl Kaliurang KM 19,2 Dusun Sambi, Pakembinangun, Pakem, Sleman Yogyakarta, Sabtu sampai Minggu 9-10 Agustus 2025.

Ketua Aktivis 98 Indonesia, Surya Wijaya mengatakan selama kegiatan, Presidium Aktivis 98 menyoroti beberapa persoalan mendesak, mulai dari lemahnya kinerja sejumlah pembantu presiden, kebijakan perpajakan yang membebani rakyat, hingga potensi oligarki dalam pembentukan super holding BUMN Danantara.

"Kami mendesak Presiden Prabowo untuk melakukan reshuffle kabinet guna memastikan hanya pejabat berintegritas dan berpihak pada rakyat yang menduduki posisi kunci pemerintahan," ujar Surya Wijaya dalam jumpa pers di Pendopo Lawasan Alun-alun utara Jogja pada Minggu (10/8/2025).

Desakan itu muncul setelah mereka melihat lemahnya kinerja sejumlah menteri dalam menjalankan program-program strategis pemerintah, termasuk membuat sejumlah kebijakan yang dinilai menghambat pencapaian visi pemerintahan dan memperburuk kepercayaan publik.

"Kami melakukan konsolidasi nasional ini berawal dari kegelisahan melihat kondisi bangsa hari ini. Kabinet sekarang ini kinerjanya kurang baik. Ada beberapa program yang bagus, tapi karena kinerja menteri-menterinya tidak layak, program tersebut tidak berjalan sesuai harapan," papar Surya Wijaya.

Surya mencontohkan program populer seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya dijalankan secara profesional.