Gelar RUPS RKAP 2025, IDSurvey Bahas 27 Inisiatif Transformasi

jpnn.com, JAKARTA - IDSurvey Holding BUMN Jasa Survei menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RUPS RKAP) 2025 pada Kamis (30/1) di Shangri-La Hotel.

RKAP IDSurvey 2025 mengusung tema Transformasi Korporasi Menuju Keunggulan Bisnis Berkelanjutan, mencerminkan tekad IDSurvey dalam mempertahankan keunggulan sebagai pemimpin pasar TIC Indonesia.

RUPS dengan agenda penetapan rencana kerja dan anggaran perusahaan 2025 dan rencana kerja dan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkukan, serta penetapan kontrak manajemen tahunan yang memuat target KPI Direksi secara kolegial dan Dewan Komisaris 2025, dihadiri oleh Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur KBUMN, Chairiah, pemegang saham seri A, seri B mayoritas dan seri B.

Direktur Utama IDSurvey, Arisudono mengatakan tema yang diangkat selaras dengan visi menjadi grup pemastian terpadu Indonesia yang bertaraf global, berkelas dunia, inovatif, tepercaya dan menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan.

"Strategi RKAP 2025 IDSurvey ini disusun berbasis risiko yang selaras dengan Asta Cita, aspirasi pemegang saham, arahan taktis Kementerian BUMN dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan diri menuju Top 20 TIC Global pada tahun 2029, mencapai pertumbuhan EBITDA 13%, dan laba bersih sebesar Rp1 Triliun,” ujar Arisudono.

Arisudono juga menjelaskan strategi jangka panjang perusahaan 2025-2029.

Pada tahun pertama ini, yakni 2025 terdapat 27 inisiatif transformasi yang akan dijalankan yakni dari aspek Human Capital, Procurement & Asset Management, Digital & IT, Financial Synergy, New Business Model & M&A, Operational Excellence, Strategic Growth & Market Expansion, Go-to-Market, R&D and Sustainability.

“(Kami) terus mengingatkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi beserta jajaran perusahaan dalam menjalankan setiap kegiatan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan manajemen risiko secara konsisten, serta internalisasi core values AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) secara berkelanjutan," seru Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur KBUMN.(chi/jpnn)